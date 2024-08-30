Боррель заявил о готовности передать Украине доходы от активов ЦБ независимо от США

Европейский союз будет настаивать на выполнении обязательств по предоставлению помощи Киеву за счет доходов от замороженных активов России вне зависимости от решений США.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, Украине в настоящее время необходимо повысить свой оборонный потенциал.

Соглашение стран G7 об использовании доходов от заблокированных активов ЦБ РФ столкнулось с задержками на фоне поиска Вашингтоном более надежных гарантий того, что ЕС сможет возобновить санкционные меры, несмотря на противодействие Венгрии, сообщает Bloomberg.

Ранее в МИД РФ заявили, что ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет очень жестким.