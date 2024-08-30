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Фото: Министерство обороны Дании

Стали известны подробности побега подозреваемого в подрывах "Северных потоков"

Украинский инструктор по дайвингу Владимир З., ордер на арест которого был выдан генпрокуратурой ФРГ по подозрению к причастности в подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", выехал из Германии за несколько дней до выдачи ордера на его арест.

Он пересек пункт пропуска на границе между Польшей и Украиной на автомобиле с дипломатическими номерами, который был закреплен за посольством Украины в Варшаве. В побеге могли помочь польские власти. Варшава могла направить предупреждение мужчине о том, что его ищут.

Ордер на арест Владимира З. генпрокуратура Германии выдала в начале июня. В конце мая подозреваемый находился в Дании и позже "беспрепятственно путешествовал по Германии", хотя был признан подозреваемым в подрывах еще в начале этого года, сообщает Forbes.

Ранее Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин. До этого сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.

Теги: Северный поток, подрыв, газопроводы


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