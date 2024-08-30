Экономика Ленобласти растет стабильно - за 1 полугодие индекс промпроизводства составил 110,9%

Промышленность Ленобласти на протяжении 12 месяцев показывает рост. По итогам первого полугодия 2024 года индекс промпроизводства составил 110,9%, что выше общероссийской динамики.

«Выше среднероссийских показателей в Ленобласти – производство резиновых и пластмассовых изделий (важно, что объемы восстановил завод автомобильных шин Айкон Тайерс после перехода к российским собственникам), металлоконструкций и цемента, химическая промышленность и сельское хозяйство. В то же время мы фиксируем прогнозные структурные изменения в экономике, связанные с высокой ставкой рефинансирования, общим высоким уровнем заработной платы и ростом дефицита рабочей силы» , — отметил накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя доклад на еженедельном аппаратном совещании, который сделал заместитель председателя правительства региона — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Важно отметить, что обрабатывающая промышленность в регионе, на долю которой приходится более 80% объемов производства, в первом полугодии выросла на 9,9%, обогнав общероссийскую динамику на 1,9 процентных пункта.

Среди отраслей-драйверов в 1 полугодии 2024 года (относительно 1 полугодия 2023 года), — отрасли, которые являются системообразующими в валовом региональном продукте Ленинградской области: производство химических веществ и химических продуктов — прирост на 8,2%, готовых металлических изделий — прирост на 78,7%, прочей неметаллической продукции — +10,3%, резиновых и пластмассовых изделий — + 34,6%, пищевых продуктов — +0,8%. Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ и услуг выросла на 20,3%. Также растет производство сельскохозяйственной продукции. Рост в АПК — 102,0% (по России – 100,9%).

Специалисты считают, что основными причинами роста стали совместные усилия бизнеса и региональных властей по решению проблем с отгрузкой продукции ведущих отраслей региона на новые рынки, восстановление и выход на полную мощность крупнейших производителей, расширение производства в рамках реализации инвестиционных проектов и т.д.

"Сейчас неплохо идут переговоры с африканскими странами и Ближним Востоком. Начинаем отрабатывать несколько направлений с Индией. К нашему удивлению, индийские компании из первой мировой десятки готовы инвестировать в серьезные производства. Поэтому, скорее всего, после BRIEF`2024 [12 сентября в Ленинградской области пройдет Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`2024 - примечание редакции] будем готовить бизнес-миссию в Индию. Мы уже отправляли небольшую миссию в прошлом году, и она оказалась очень удачной. Из пяти-шести предприятий в составе делегации четыре вышли на контракты",.- рассказал ленинградским журналистам Александр Дрозденко.

Добавим, что на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF`24, который состоится на всесезонном курорте «Охта-парк», власти Ленинградской области предполагают подписать 5 инвестиционных соглашений почти на 14 млрд рублей.

«Сильная и устойчивая экономика - это результат ежедневной работы команды Ленинградской области. Рост количества принимаемых на сопровождение проектов и внушительный даже по федеральным масштабам инвестпортфель свидетельствуют о доверии бизнеса, а также служат гарантом развития региона. Конечно, взятые темпы накладывают на нас серьезные обязательства, в первую очередь по обеспечению создаваемых рабочих мест квалифицированными специалистами – сейчас это вопрос номер один», - заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Блок соглашений предусматривает как расширение уже действующих на территории области производств, так и создание новых, в том числе в сфере импортозамещения. В частности, запланированы инвестиции в строительство производственно-складских мощностей и в производство дорожных материалов.

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`24 - это 6 по счету форум, который соберет представителей бизнеса, власти и науки для обсуждения трансформации российской и региональной экономик, отраслей промышленности под влиянием санкций.