Что символизируют обручальные кольца?

При вступлении в брак мужчина и женщина надевают друг другу кольца в знак любви. Так повелось и мало кто задумывается, что символизируют эти украшения. Предлагаем вам окунуться в смысл этой традиции и узнать символику обручальных колец.

Как это было

Традиция ношения обручальных колец возникла задолго до нашей эры. Первыми, по предположению историков, свой брак символизировали древние египтяне.

Обручальное кольцо олицетворяет бесконечность: именно поэтому оно круглой формы, не имеет начала и конца. Когда молодые влюбленные надевают это украшение на палец, они выражают веру в бесконечность своей любви. Изделие также выступает знаком готовности мужчины и женщины объединиться навсегда и пройти вместе всю жизнь, держась за руки.

Египтяне носили свои обручалки на левом безымянном пальце. С течением времени и распространением традиции на другие народы люди в разных странах стали надевать кольца также на правую руку. По каким соображениям выбирали левую или правую руку, остается загадкой, сопровождаемой легендами.



Древние цивилизации, такие как Римская империя, Древний Египет и Греция, разделяли мнение о том, что через безымянный палец проходит главная артерия любви, ведущая к сердцу, именно поэтому кольцо должно быть надето здесь.

Споры о том, на какой руке носить символ брачных уз, не угасают и сегодня:

● Левая сторона считается ближе к сердцу, поэтому колечко обычно носят на левом безымянном пальце.

● В некоторых культурах рассуждают по-другому: якобы «левый» переводится с латыни как «несчастный», а «правый» — «мудрый». Поэтому более благоприятные перспективы сулят для брака, когда кольцо носится на правой руке.

С течением времени изменились и поверья. Сегодняшние обручалки могут быть украшены камнями, гравировкой и другими вставками. А первоначально все такие изделия были гладкими.

Как сейчас

В современном мире меньше суеверий, связанных с этими украшениями. Христиане обычно предпочитают правую руку, а католики — левую. В исламе обмен кольцами вообще не предусмотрен. А в иудаизме молодожены надевают колечки на указательные пальцы.

Как носят в России

Обручальные кольца в России имеют богатую историю, отражающую культурные изменения и общественные тенденции. Начиная с Древней Руси, украшения для молодоженов стали символом союза и верности. По традиции, молодожены обменивались кольцами при венчании, причем надевали их на указательные пальцы.

Однако события Октябрьской революции принесли изменения в российскую свадебную традицию. В период советской эпохи свадебная атрибутика была отнесена к категории пережитков прошлого. Обмен обручалками и другие традиционные обряды были поставлены под сомнение и не приветствовались в обществе.

Возрождение свадебных традиций пришло вместе с эпохой Н. С. Хрущева. В период его правления регистрация брака вновь стала торжественным событием, а обручалки вернулись в список неотъемлемых атрибутов свадьбы. В советские времена украшения были скромными и гладкими. Часто молодожены получали свадебные кольца от родителей, которые предоставляли свои ювелирные изделия для переплавки — покупка новых обручалок не всем была по карману.

Сейчас в России обручальные кольца представлены в широком ассортименте, различающемся по дизайну и материалам. Более того, едва ли не к каждому предложению руки и сердца полагается еще и бриллиантовое помолвочное кольцо.

Но несмотря на разнообразие в выборе, в нашей стране по-прежнему существует традиция носить кольца на безымянном пальце правой руки. Хотя никто не запрещает молодоженам нарушать традиции — это остается на усмотрение молодых.

Реклама. Акционерное общество «Лакса Трейдинг»

ОГРН 1207700478259, Юридический адрес РФ, 129343, г. Москва, вн.тер.г. МО Свиблово, проезд Серебрякова, д. 4 стр. 1, офис 204

ERID LjN8JsvVL