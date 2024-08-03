"Зенит" разгромил "Ростов" и вышел на первое место в РПЛ

Сегодня состоялся матч 3-го тура РПЛ, в котором действующий чемпион – петербургский "Зенит" – принимал футбольный клуб "Ростов" под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина. Хозяева поля одержали разгромную победу.

Игра завершилась со счетом 5:0. Голы забили Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра. При этом четыре мяча петербуржцы отправили в ворота ростовчан за первые 35 минут матча.

Таким образом "Зенит", занимавший перед матчем второе место в таблице РПЛ, вышел на первую строчку. "Ростов" остался на четвертой позиции.

В следующем туре петербургский клуб примет дома московское "Динамо". В свою очередь, команда Карпина на своем поле сыграет с казанским "Рубином".