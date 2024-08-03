Следком разберется с дракой в Феодосии, в которой избили чемпиона России по боксу

Следственный комитет выясняет все обстоятельства драки в Феодосии, в которой пострадали чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его знакомый.

"В ходе мониторинга соцсетей в Telegram-каналах выявлена информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщает Следком Крыма и Севастополя в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

В свою очередь, Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали.

"В настоящее время Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.