Избиением толпой подростков 14-летнего школьника в Екатеринбурге заинтересовался СК

В избиении группой подростков 14-летнего школьника в Екатеринбурге теперь будет разбираться Следственный комитет.

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Напомним, все случилось 1 августа в микрорайоне Эльмаш. Подростки, используя малозначительный повод, избили своего сверстника, а также отобрали у него сумку с личными вещами. При этом один из нападавших снимал избиение на телефон.

Следственный комитет начал проверку. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь может идти о статье Уголовного кодекса РФ "Грабеж".

"Выясняются все обстоятельства, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Устанавливаются личности нападавших. По итогам проверки их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - заверили в ведомстве.