Путин принес соболезнования Ким Чен Ыну в связи с последствиями наводнений в КНДР

Владимир Путин выразил соболезнования главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями наводнений в северо-западных провинциях страны. Телеграмма в адрес Кима опубликована сегодня на официальном сайте президента России.

В своем послании глава государства просит передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких в результате разгула стихии.

"Разделяем боль и скорбь дружественного народа Корейской Народно-Демократической Республики. Уверены, что обстановка в пострадавших районах будет оперативно нормализована. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку", - заверил Путин.

Напомним, на этой неделе в Сети появились странные фотографии Ким Чен Ына во время наводнения. На фото северокорейский лидер сначала наблюдает за эвакуацией людей на вертолетах, а потом ездит на внедорожнике по затопленным дорогам.