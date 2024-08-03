"Спартак" объявил о переходе бразильского полузащитника Маркиньоса

Сегодня, 3 августа, московский ФК "Спартак" официально объявил о переходе атакующего полузащитника Маркиньоса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной команды, контракт с 24-летним бразильцем подписан на три года. Он будет выступать за "Спартак" под 8-м номером. Маркиньос переходит к "красно-белым" из венгерского "Ференцвароша".

В составе клуба из Будапешта хавбек трижды стал чемпионом Венгрии, выиграл Кубок страны и дошел до плей-офф Лиги Европы. Примечательно, что свои первые титулы в Венгрии Маркиньос завоевал под руководством Станислава Черчесова, а в прошлом сезоне его главным тренером был Деян Станкович, который сейчас возглавляет "Спартак".

Бразилец провел за "Ференцварош" 97 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 26 голевых передач. Как добавили в московском клубе, уже в ближайшее время Маркиньос присоединится к тренировкам "Спартака".