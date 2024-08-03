В Екатеринбурге толпа подростков избила школьника, снимая это на телефон

В Екатеринбурге несколько подростков избили 14-летнего школьника. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские и прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 1 августа в микрорайоне Эльмаш в уральской столице. Группа подростков, используя малозначительный повод, нанесла удары руками и ногами по голове и телу 14-летнего школьника. Более того, один из нападавших снимал происходящее на телефон. Также агрессоры пытались отобрать у парня сумку.

Сейчас устанавливается степень тяжести вреда здоровью избитого подростка. Свою проверку организовала полиция. В прокуратуре же намерены оценить работу органов профилактики по пресечению противоправных действий подростков.

Как сообщало Накануне.RU, также на этой неделе глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападения подростков на пожилого мужчину в Нижнем Тагиле.