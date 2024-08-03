Виталий Хоценко приветствовал в Омске участников Международного фестиваля по силовому экстриму «Сила Сибири»

Участники сборных команд борются за главный приз – Кубок Губернатора Омской области. В рамках фестиваля также проходит матчевая встреча сборных команд по силовому экстриму из России и Китая.

"Хорошей традицией стало проводить в День города Омска состязания богатырей по силовому экстриму. Напомню, что на Руси всегда принято было меряться силушкой богатырской на всех праздниках. И мы эту традицию сохранили и развиваем, поддерживаем репутацию Омска как города спортивный славы. Благодарю всех гостей, кто приехал поддержать Омск, его развитие, поддержать человеческие, дружеские отношения. Спасибо делегациям из Китайской Народной Республики, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, других государств. Спасибо российским регионам, городам - у нас и Ангарск, Томск, Ставрополь, Нижний Новгород здесь присутствуют. Замечательные пространства, площадки и мероприятия сегодня организовала администрация Омска. Уверен, День города получится достойным праздником и подарит всем замечательное настроение. С днем рождения Омска!" - поздравил Виталий Хоценко гостей и участников фестиваля "Сила Сибири», который проводится в рамках празднования Дня города.

Мэр Сергей Шелест отметил, что Омск - город с настоящим сибирским характером, является центром силы Сибири, да и всей страны в целом, и сегодня в этом будет возможность еще раз убедиться на зрелищном фестивале по силовому экстриму.

Сборную команду России представляют: девятикратный обладатель титула "Самый сильный человек России", Евгений Марков, титулованные спортсмены Дмитрий Хвостенко, Александр Никифоров, а также Екатерина Зайцева, Юлия Клочкова и Ксения Батурина.

Конкуренцию им составляют спортсмены из Китая: обладатель титула "Самый сильный человек Китая", призер и победитель национальных турниров по силовому экстриму Жан Шеньонг, призер и победитель национальных турниров Чен Кай, призер и победитель соревнований по силовому экстриму Сюй Мингце. Из Поднебесной также участвуют титулованные спортсменки - чемпионка Китая по пауэрлифтингу, призер и победитель национальных турниров по силовому экстриму Жанг Цинг, чемпионка Китая по бодибилдингу, призер и победитель национальных турниров по силовому экстриму Ши Юнтинг, чемпионка Китая среди юниоров по силовому экстриму, призер и победитель национальных турниров по силовому экстриму Ву Кияоце.

Главный приз – Кубок Губернатора Омской области.

Мужчинам предстоит выполнить подъем богатырского бревна весом 360 кг, становую тягу автомобиля весом 320 кг и перенос богатырской карусели весом 350 кг, а также привести в движение в технике «арм-овер-арм» автопоезд весом 12 тонн.

Женщины выполнят кантовку покрышек весом 100 кг, 200 кг, 300 кг, становую тягу автомобиля весом 220 кг и перенос богатырской карусели весом 200 кг, продемонстрируют «арм овер арм» автопоезда весом 8 тонн.

Также в рамках фестиваля будет предпринята попытка установить рекорд России в буксировке автомобилей самой сильной женщиной России Екатериной Зайцевой.

Ведущим события выступает легенда силового экстрима России Михаил Кокляев.