Виталий Хоценко приветствовал в Омске участников Международного фестиваля по силовому экстриму «Сила Сибири»

03 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко приветствовал в Омске участников Международного фестиваля по силовому экстриму «Сила Сибири»

Участники сборных команд борются за главный приз – Кубок Губернатора Омской области. В рамках фестиваля также проходит матчевая встреча сборных команд по силовому экстриму из России и Китая.

"Хорошей традицией стало проводить в День города Омска состязания богатырей по силовому экстриму. Напомню, что на Руси всегда принято было меряться силушкой богатырской на всех праздниках. И мы эту традицию сохранили и развиваем, поддерживаем репутацию Омска как города спортивный славы. Благодарю всех гостей, кто приехал поддержать Омск, его развитие, поддержать человеческие, дружеские отношения. Спасибо делегациям из Китайской Народной Республики, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, других государств. Спасибо российским регионам, городам - у нас и Ангарск, Томск, Ставрополь, Нижний Новгород здесь присутствуют. Замечательные пространства, площадки и мероприятия сегодня организовала администрация Омска. Уверен, День города получится достойным праздником и подарит всем замечательное настроение. С днем рождения Омска!" - поздравил Виталий Хоценко гостей и участников фестиваля "Сила Сибири», который проводится в рамках празднования Дня города.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Мэр Сергей Шелест отметил, что Омск - город с настоящим сибирским характером, является центром силы Сибири, да и всей страны в целом, и сегодня в этом будет возможность еще раз убедиться на зрелищном фестивале по силовому экстриму.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Сборную команду России представляют: девятикратный обладатель титула "Самый сильный человек России", Евгений Марков, титулованные спортсмены Дмитрий Хвостенко, Александр Никифоров, а также Екатерина Зайцева, Юлия Клочкова и Ксения Батурина.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Конкуренцию им составляют спортсмены из Китая: обладатель титула "Самый сильный человек Китая", призер и победитель национальных турниров по силовому экстриму Жан Шеньонг, призер и победитель национальных турниров Чен Кай, призер и победитель соревнований по силовому экстриму Сюй Мингце. Из Поднебесной также участвуют титулованные спортсменки - чемпионка Китая по пауэрлифтингу, призер и победитель национальных турниров по силовому экстриму Жанг Цинг, чемпионка Китая по бодибилдингу, призер и победитель национальных турниров по силовому экстриму Ши Юнтинг, чемпионка Китая среди юниоров по силовому экстриму, призер и победитель национальных турниров по силовому экстриму Ву Кияоце.

Главный приз – Кубок Губернатора Омской области.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Мужчинам предстоит выполнить подъем богатырского бревна весом 360 кг, становую тягу автомобиля весом 320 кг и перенос богатырской карусели весом 350 кг, а также привести в движение в технике «арм-овер-арм» автопоезд весом 12 тонн.

Женщины выполнят кантовку покрышек весом 100 кг, 200 кг, 300 кг, становую тягу автомобиля весом 220 кг и перенос богатырской карусели весом 200 кг, продемонстрируют «арм овер арм» автопоезда весом 8 тонн.

Также в рамках фестиваля будет предпринята попытка установить рекорд России в буксировке автомобилей самой сильной женщиной России Екатериной Зайцевой.

Ведущим события выступает легенда силового экстрима России Михаил Кокляев.

Теги: сила сибири, виталий хоценко, международный фестиваль по силовому экстриму, поднебесная


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети