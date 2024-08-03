Путину доложено о помощи пострадавшим от обрушения дома в Нижнем Тагиле

Владимиру Путину доложено о помощи, оказываемой пострадавшим в результате ЧП в доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, до конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому, чтобы решить судьбу самого строения.

"Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки. Продолжает оказываться вся необходимая помощь для пострадавших в результате этой аварии", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, сегодня стала известна возможная судьба дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, который обрушился на этой неделе, предположительно, в результате взрыва газа. Погибли 10 человек.