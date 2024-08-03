Сербия экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

По запросу России Сербия экстрадирует Олега Бундина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, в марте 2021 года Бундин обманным путем получил от потерпевшего 5 млн рублей. По версии следствия, деньги передавались якобы за включение его кандидатуры в список от одной из партий для последующего избрания депутатом Госдумы РФ по партийному списку от Владимирской области.

Получив деньги, Бундин скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В декабре 2023 года его задержали на территории Сербии. После этого туда был направлен запрос о выдаче обвиняемого в Россию.

В сопровождении сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России Олег Бундин будет доставлен в Москву транзитом через Турцию.

Ранее сообщалось, что в Россию из Белоруссии экстрадируют Алексея Левицкого, обвиняемого в хищении миллионов рублей.