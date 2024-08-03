Стало известно, какие подъезды рухнувшего в Нижнем Тагиле дома могут отселить

Стала известна возможная судьба дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, который обрушился на этой неделе, предположительно, в результате взрыва газа.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, заявление на сегодняшней встрече с жителями сделал губернатор Евгений Куйвашев.

"Сразу скажу, возможно несколько сценариев. 3 подъезд, к сожалению, совершенно точно, по мнению экспертов, придется отселить. 4, 5, 6 подъезды под вопросом, это будет зависеть от экспертизы", - заявил Куйвашев.

По его словам, средства на компенсацию приобретения квартир для жителей 1, 2 и 3 подъезда уже выделены из резервного фонда правительства области. Экспертиза оставшихся подъездов продлится две недели.

Сегодня стало известно, что демонтаж части рухнувшего дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле закончат за три дня. Кроме этого, единовременные выплаты жителям, которые полностью потеряли имущество при обрушении дома, увеличены до 500 тысяч рублей.