В Ростовской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников

В Морозовском районе Ростовской области введен режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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Как рассказал он в своем Telegram-канале, сегодня с утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой.

"На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях. Всем окажем помощь в восстановлении поврежденного имущества", - пообещал губернатор.

Ранее Голубев сообщил, что минувшей ночью Ростовскую область атаковали 55 украинских беспилотников. В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах региона. Жертв и пострадавших нет, ликвидацией последствий занимаются экстренные службы