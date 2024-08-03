Часть рухнувшего дома в Нижнем Тагиле демонтируют за три дня

Демонтаж части рухнувшего дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле закончат за три дня. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как рассказал сегодня мэр в своем Telegram-канале, договор на демонтаж части дома заключен с "Уралметаллургмонтаж 2". Он будет выполнен в течение трех дней. Далее поврежденный дом будет обследовать независимая специализированная организация – архитектурно-строительный центр Центра сопровождения деятельности УрФУ. С ней также заключен договор.

"По результатам обследования будет проведено заседание межведомственной комиссии, на котором примут решение о дальнейшей судьбе здания. Также принято решение организовать доступ жителей в уцелевшие квартиры дома. С сегодняшнего дня их будут по очереди запускать в квартиры в сопровождении спасателей и полиции, чтобы забрать ценные вещи", - добавил Владислав Пинаев.

Напомним, сегодня поисково-спасательная операция была официально завершена. Глава ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев рассказал о сложностях, с которыми столкнулись спасатели на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле.