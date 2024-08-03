Глава свердловского МЧС назвал сложность работ на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле

Руководитель ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев рассказал о сложностях, с которыми столкнулись спасатели на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле.

Комментарий Теряева о завершении поисково-спасательной операции ведомство опубликовало в своем Telegram-канале. По его словам, на сегодняшний день она завершена в полном объеме.

"Сложность заключалась в том, что был большой объем строительных конструкций на месте проведения работ. Со всеми работами справились оперативно, на высоком профессиональном уровне", - отметил глава свердловского МЧС.

Виктор Теряев добавил, что заместитель министра МЧС России, который также работал на месте обрушения, дал высокую оценку совместным действиям как сотрудникам МЧС, так и всем представителям подразделений РСЧС Свердловской области.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли 10 погибших. Рабочие снесли левую часть дома, дальнейшая судьба здания станет известна позже.

3 августа в Нижнем Тагиле объявлен день траура по жертвам обрушения на Сибирской. Сегодня стало известно, что единовременные выплаты жителям, которые полностью потеряли имущество при обрушении дома, увеличены до 500 тысяч рублей.