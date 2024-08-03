Бастрыкин в курсе. Главе СК доложат о борьбе жителей Екатеринбурга с застройщиком

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о борьбе жителей микрорайона Пионерский в Екатеринбурге с местным застройщиком.

Ранее уральцы пожаловались Бастрыкину и Владимиру Путину на точечную застройку компании "Астон. История". Речь идет о 32-этажной новостройке на улице Советской посреди уже существующего низкоэтажного жилого фонда. Жители уверяют, что у них нагло отобрали двор, пообещав сначала построить двухэтажный детский спортивный комплекс, а затем начав вбивать сваи для многоэтажки.

Теперь Александр Бастрыкин в курсе ситуации, но хочет узнать подробности. Как сообщает информационный центр СК России, многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко провести проверку по данному факту.

Также главе ведомства будет доложено об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки – о принятом решении.