В Москве мигрант на электровелосипеде сбил девочку: ребенок в тяжелом состоянии

В Москве установлен мигрант, сбивший ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось 2 августа. Неизвестный, двигаясь на электрическом велосипеде по проспекту Вернадского, наехал на 10-летнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из московских больниц. У пострадавшей множественные травмы.

В дальнейшем в СК установили подозреваемого: им оказался 23-летний гражданин Узбекистана. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где его ждет допрос.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта". Сейчас выясняются все обстоятельства. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.