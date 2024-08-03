Выплаты тагильчанам, потерявшим имущество при обрушении дома, увеличены до 500 тысяч

Единовременные выплаты жителям Нижнего Тагила, которые полностью потеряли имущество при обрушении дома на улице Сибирской, увеличены до 500 тысяч рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось о предоставлении финансовой помощи в 150 тысяч рублей каждому пострадавшему тагильчанину, кто полностью утратил имущество первой необходимости. На расселение людей, оставшихся без жилья, было выделено более 230 млн рублей.

Теперь властями принято решение о выделении средств из резервного фонда на приобретение квартир для жителей 1, 2 и 3 подъездов, которые пострадали при обрушении дома. Деньги уже перечислены в администрацию Нижнего Тагила. Создана рабочая группа, которая занимается оценкой, подбором и расчетом компенсации по каждому случаю. Принято решение выплатить жителям трех подъездов по 500 тысяч рублей на каждого члена семьи за утраченное имущество.

Сегодня поисково-спасательная операция на месте обрушения в Нижнем Тагиле была официально завершена. Из-под завалов извлекли 10 погибших. Рабочие снесли левую часть дома, продолжается разбор завалов. Дальнейшая судьба здания станет известна позже.

3 августа в городе объявлен день траура по жертвам обрушения на Сибирской.