03 Августа 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Общество Челябинская область
Фото: Администрация Коркинского МО

РМК передала оборудование на 20 млн рублей, которое необходимо для ликвидации последствий ЧС в Коркино

Для помощи жителям Коркинского муниципального округа и содействия Администрации в устранении последствий паводка руководство Русской медной компании выделило 20 млн рублей.

На эти средства уже приобретен автомобиль УАЗ Патриот для работы экстренных служб в зонах затопления, где сейчас невозможно проехать на легковом авто. Также закупаются насосы и мотопомпы для откачки воды из домов, генераторы и электродвигатели для восстановления подачи электричества. Для работы служб района будут переданы лодки, гидрокостюмы и фонари. В связи с перебоями с питьевой водой из-за паводка приобретены специальные бидоны для организации подвоза питьевой воды жителям. Пункт временного размещения будет оборудован раскладушками с матрасами и комплектами постельного белья.

(2024)|Фото: Администрация Коркинского МО

Сегодня генеральный директор Томинского ГОКа Валерий Улановский и директор Волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников передали закупленное оборудование администрации Коркинского муниципального округа и службам ГО и ЧС района.

(2024)|Фото: Администрация Коркинского МО

Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина поблагодарила за своевременную помощь: «Многие жители округа столкнулись с бедой, вплоть до полного затопления домов. И с самого начала чрезвычайной ситуации нам помогает Русская медная компания. Это и помощь людям, и помощь муниципалитету. От лица жителей благодарю РМК за неоценимый вклад в спасение людей».

(2024)|Фото: Администрация Коркинского МО

Директор Волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников сообщил, что с самого первого дня ЧС в Коркино Волонтерский центр РМК привез и развозил гражданам продуктовые наборы и питьевую воду, оказывал помощь в эвакуации.

"Основателем Русской медной компании Игорем Алексеевичем Алтушкиным было принято решение о выделении дополнительной помощи в размере 20 миллионов рублей на закупку необходимого оборудования для помощи ликвидации последствий ЧС», - подчеркнул Владислав Овчинникой.

Напомним, РМК с первого дня ЧС помогает городу и его жителям. Для содействия МЧС и МВД в оповещении, эвакуации жителей подтопленных территорий и охраны покинутых домов в Коркинский муниципальный округ прибыли несколько десятков специалистов Службы безопасности РМК. Волонтерский центр РМК «Сила Урала» доставляет в Коркинский МО продуктовые наборы, питьевую воду, а также оказывает помощь жителям затопленных территорий. 

Теги: сила урала, рмк, алтушкин, волонтеры, коркино, чс, помощь в ликвидации последствий подтопления


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