Еще один новый танкер-химовоз спустили на воду астраханские корабелы

На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта состоялась торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 «ВОЛГОТРАНС-2502». Участие в ней принял председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев, представители заказчиков АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», ООО «Волготранс», а также Объединённой судостроительной корпорации.

«Волготранс-2502» имеет шесть грузовых танков, которые могут одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Танкер обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации. Длина танкера почти 140 м, ширина 16,6 м, осадка – около 4 м, скорость хода около 20 км/ч.

Денис Афанасьев поздравил заводчан «Лотоса» со знаковым событием. Он отметил, что суда подобного типа являются высоко востребованными у грузоперевозчиков и выразил уверенность, что ещё не одно судно сойдёт на воду со стапеля астраханской производственной площадки ЮЦСС.

Астраханские корабелы имеют успешный опыт строительства судов подобного класса. В 2023 году они передали в эксплуатацию танкер-химовоз «Волготранс-2501». В 2016 году завод построил два нефтеналивных танкера проекта RST-25 «Яков Гунин» и «Сергей Терсков».

Директор департамента лизинга морских и речных судов АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» Денис Жандаров сообщил, что сотрудничеству компании с «Лотосом» более 12 лет. За это время профинансировано строительство 21 судна разных классов и назначения на общую сумму свыше 10,5 млрд рублей.