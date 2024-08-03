Полиция нашла водителя ЗИЛа, столкнувшегося с поездом в Прикамье

Полицейские нашли водителя автомобиля ЗИЛ, столкнувшегося с поездом в Прикамье. Шофер заявил, что ему внезапно стало плохо.

Напомним, накануне на железнодорожном перегоне станций "Усть-Тискос – Европейская" произошло столкновение грузовика и пассажирского поезда сообщением "Новый Уренгой – Москва". Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить аварию не удалось.

Сообщалось, что в результате ДТП автомобиль получил повреждение и что водителю оказывается медицинская помощь. Однако, как позже пояснили в пресс-службе краевого Минздрава, "скорая", прибывшая на вызов, пострадавшего не обнаружила.

В полиции заявляли о розыске подозреваемого в ДТП, так как он скрылся с места происшествия. Пассажиры поезда не пострадали.

Как сообщает сегодня ГУ МВД по Пермскому краю в своем Telegram-канале, водитель автомобиля ЗИЛ был обнаружен полицейскими по месту своего жительства.

"Со слов мужчины, после происшествия он почувствовал себя плохо и в таком состоянии отошел в лес, где его нашли грибники и привели домой", - отметили в МВД.

Сейчас в полиции проверяют достоверность слов водителя. Ранее сообщалось, что шофер мог быть пьян.