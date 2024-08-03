В Нижнем Тагиле завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения дома

Поисково-спасательная операция на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле официально завершена. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как написал сегодня мэр в своем Telegram-канале, на месте ЧП на улице Сибирской в настоящее время идет разбор завалов.

"Рабочие снесли левую часть дома. Разбор завалов продолжается. О дальнейшей судьбе здания проинформирую позже", - добавил Пинаев.

По официальным данным МЧС, из-под завалов извлекли 10 погибших. Спасено 15 человек, в том числе семь детей. С места вывезено порядка тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора.

Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле объявлен день траура по жертвам обрушения дома на Сибирской.