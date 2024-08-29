Игорь Бабушкин оценил благоустройство областного центра и встретился с бойцами СВО

В Астрахани ремонтируют пешеходный мост на набережной Приволжского затона Инициировали это благоустройство представители городского бизнеса.

Сооружение через Варвациевский канал в районе Эллинга не обновляли более 15 лет. Сегодня объект осмотрел губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На пешеходном мосту в порядок приведут конструктивные элементы, уложат новую плитку, установят архитектурную подсветку, освещение. Реконструкцию планируют завершить до конца октября этого года.

«Набережные – это основные прогулочные зоны в нашем областном центре, можно сказать, лицо нашего города. Здесь проводят время как гости региона, так и местные жители. Необходимо привести в порядок также все откосы вдоль канала», — считает губернатор Игорь Бабушкин.

Кроме того, сегодня глава Астраханской области встретился с участниками СВО. Военнослужащие рассказали Игорю Бабушкину, что обеспечены всем необходимым.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям, чтобы они могли выполнять свою миссию по защите страны», – сказал губернатор.

Так, силами личного состава ГКУ «Волгоспас» уже переоборудовали УАЗ-390902 и ВАЗ-2131 «Нива», которые губернатор передал бойцам. Автомобили специально подготовили для выполнения воинских задач на ЛБС. Спонсорами было приобретено дополнительное оборудование: бензогенераторы, бензопилы, строительные материалы, маскировочные и рыболовные сети, запасные части для автомобилей, которое передали военнослужащим.

Игорь Бабушкин держит наличном контроле все обращения участников СВО. Глава региона отметил, что в ближайшее время в зону СВО будут доставлены средства РЭБ.

А в подшефный Кременской район ДНР по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина был отправлен пассажирский автобус. С автобусом дончанам доставят также продукты первой необходимости, сладости и астраханские арбузы.

На месте фрукты и продуктовые наборы были переданы адресно пожилым людям и семьям с детьми - жителям Кременного района.