Лучших работников нефтяной и газовой промышленности Астраханской области наградил губернатор

Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню работников нефтегазовой промышленности, сегодня провёл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он поприветствовал собравшихся, выразил специалистам признательность за достойные результаты труда. Особую благодарность адресовал ветеранам отрасли за верность выбранному делу и сохранение лучших трудовых традиций. В этом году День работников нефтяной и газовой промышленности выпадает на 1 сентября.

Глава региона назвал нефтегазовый сектор ключевым в экономике региона.

«Здесь трудится 20 тысяч наших земляков, от которых во многом зависит комфорт и благополучие астраханцев, энергетическая безопасность региона и бесперебойная работа компаний и предприятий во всех сферах», – отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Он добавил, что масштабные нефтегазовые проекты обеспечивают основную долю доходов бюджета области, а также рост объёмов производства и развитие сопутствующих отраслей промышленности. Ежегодно добывается 12 млрд кубометров газа и 10 млн тонн нефти и газового конденсата.

«Одна из наиболее значимых для людей программ – это программа газификации, уровень которой в нашей области уже превысил 88%», – сообщил глава Астраханской области.

Губернатор подчеркнул, что, осваивая новые месторождения, нефтегазовые компании внедряют отечественные научно-технические решения и инновационные технологии добычи и переработки. Он также отметил высокую социальную ответственность: при участии нефтяников и газовиков в регионе строят новые школы и больницы, спорткомплексы и дома культуры, благоустраивают общественные территории. Также они активно поддерживают бойцов СВО и их близких.

За многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм представители отрасли получили почётные грамоты и благодарственные письма главы региона.