С вековым юбилеем поздравила ветерана спикер Ивановской думы Марина Дмитриева

Сегодня, 29 августа, свой вековой юбилей отмечает жительница села Ильинское-Хованское Анна Васильевна Горбачева. С сотым днем рождения ветерана поздравила спикер Ивановской областной Думы Марина Дмитриева.

«Примите слова благодарности за Ваши добрые дела, мудрость и жизненную стойкость. Ваш огромный опыт и запас жизненной силы по праву вызывает уважение и искреннее восхищение», – обратилась спикер регионального парламента к юбиляру.

К своему вековому юбилею Анна Васильевна подошла, не утратив памяти и ясности ума. Она знает всех руководителей районного и областного уровней, следит за новостями, читает местную газету. Анна Васильевна поблагодарила Марину Дмитриеву за проекты, реализуемые в детских садах. Она рассказала, что в Ильинском детском саду «Улыбка», где сейчас устанавливается физкультурно-игровая площадка, проработала 13 лет.

Начав трудовой путь в годы Великой Отечественной войны, когда в крестьянских хозяйствах не хватало мужских рук, Анна Васильевна на собственных плечах познала все тяготы работы на земле. В 1945 году после окончания педагогического института начала работать с детьми и отдала системе народного образования 34 года.

Сегодня Анна Васильевна – старейшая жительница Ильинского района. Рассказывая о своей долгой и трудной жизни, ветеран напутствовала гостей: «Что бы с вами ни случалось, какие бы испытания не выпадали вам, не теряйте человечности, всегда оставайтесь людьми!»