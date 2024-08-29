Новые меры соцподдержки, инициированные губернатором, поддержали депутаты Астраханской областной думы

29 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Дурову все же приготовили стул с пиками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Новые меры соцподдержки, инициированные губернатором, поддержали депутаты Астраханской областной думы

Сегодня депутаты Думы Астраханской области рассмотрели и единогласно приняли в двух чтениях ряд важных законопроектов, внесённых губернатором Игорем Бабушкиным.

Так, глава региона инициировал законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об отдельных требованиях правового регулирования земельных отношений Астраханской области». В новой редакции закона устанавливаются предельные размеры участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых семьям Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, в случае смерти (гибели).

Для строительства дома и личного подсобного хозяйства в границах городов выделяются участки от 0,2 до 0,25 га, в границах сельских населённых пунктов – от 0,4 га до 0,45 га. Если участок выделяют на землях иных категорий, его площадь может составить от 0,4 до 1,3 га.

Депутаты поддержали губернаторский законопроект, который предлагает установить право на льготный проезд для детей-инвалидов, живущих в регионе. Ребята смогут ездить на общественном транспорте (синих автобусах) по городу и пригородным маршрутам протяженностью до 25 км. При этом размер скидки на электронный билет предлагается в размере 70%. Такая мера поддержки вводится дополнительно, то есть параллельно детям-инвалидам будет выплачиваться положенное им пособие на проезд.

Парламентарии одобрили изменения в закон о субсидиях на приобретение и установку газового оборудования и проведение работ по социальной газификации. Выплата не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина при назначении других мер социальной поддержки. Также из законопроекта исключают требование о постоянном проживании гражданина в Астраханской области. Это, в свою очередь, расширяет категорию получателей субсидии.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Еще один одобренный депутатами законопроект касается предоставления права на получение единовременной материальной выплаты в 1 млн рублей совершеннолетним детям, если нет других близких родственников, в случае гибели родителя-военнослужащего.

астраханская область(2023)|Фото: astrobl.ru

Также глава региона Игорь Бабушкин выступил с инициативой освободить с 1 января 2024 года супругу (супруга) участника СВО, погибшего либо признанного безвестно отсутствующим, от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. Граждане этой льготной категории не будут платить налог на свои машины за 2024 и последующие годы.

Также депутаты в двух чтениях поддержали законопроект «О государственных символах Астраханской области», внесённый губернатором Игорем Бабушкиным. Документ устанавливает описание и порядок официального использования флага, герба и гимна, выражающие государственность, самобытность и традиции Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, астраханская областная дума, законопроекты, соцподдержка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети