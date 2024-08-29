Новые меры соцподдержки, инициированные губернатором, поддержали депутаты Астраханской областной думы

Сегодня депутаты Думы Астраханской области рассмотрели и единогласно приняли в двух чтениях ряд важных законопроектов, внесённых губернатором Игорем Бабушкиным.

Так, глава региона инициировал законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об отдельных требованиях правового регулирования земельных отношений Астраханской области». В новой редакции закона устанавливаются предельные размеры участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых семьям Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, в случае смерти (гибели).

Для строительства дома и личного подсобного хозяйства в границах городов выделяются участки от 0,2 до 0,25 га, в границах сельских населённых пунктов – от 0,4 га до 0,45 га. Если участок выделяют на землях иных категорий, его площадь может составить от 0,4 до 1,3 га.

Депутаты поддержали губернаторский законопроект, который предлагает установить право на льготный проезд для детей-инвалидов, живущих в регионе. Ребята смогут ездить на общественном транспорте (синих автобусах) по городу и пригородным маршрутам протяженностью до 25 км. При этом размер скидки на электронный билет предлагается в размере 70%. Такая мера поддержки вводится дополнительно, то есть параллельно детям-инвалидам будет выплачиваться положенное им пособие на проезд.

Парламентарии одобрили изменения в закон о субсидиях на приобретение и установку газового оборудования и проведение работ по социальной газификации. Выплата не будет учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина при назначении других мер социальной поддержки. Также из законопроекта исключают требование о постоянном проживании гражданина в Астраханской области. Это, в свою очередь, расширяет категорию получателей субсидии.

Еще один одобренный депутатами законопроект касается предоставления права на получение единовременной материальной выплаты в 1 млн рублей совершеннолетним детям, если нет других близких родственников, в случае гибели родителя-военнослужащего.

Также глава региона Игорь Бабушкин выступил с инициативой освободить с 1 января 2024 года супругу (супруга) участника СВО, погибшего либо признанного безвестно отсутствующим, от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. Граждане этой льготной категории не будут платить налог на свои машины за 2024 и последующие годы.

Также депутаты в двух чтениях поддержали законопроект «О государственных символах Астраханской области», внесённый губернатором Игорем Бабушкиным. Документ устанавливает описание и порядок официального использования флага, герба и гимна, выражающие государственность, самобытность и традиции Астраханской области.