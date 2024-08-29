Стало известно, сколько в этом году в России будет первоклашек

1 сентября (а точнее – 2 сентября, в понедельник) за парты в России впервые сядут почти 1,8 млн детей – столько в стране будет первоклашек, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко на совещании по готовности системы образования к новому учебному году.

"Мы создали все необходимые условия для комфортного обучения более чем в 80 тыс. образовательных организациях по всей стране. Благодаря этому в новом учебном году за парты сядут около 26,8 млн школьников и студентов, из которых почти 1,8 млн – первоклассники", - сообщил Чернышенко.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в этом году откроют двери 1,3 тыс. новых школ.

Учебный год начинается и в вузах – сейчас их в стране более 1,2 тыс., включая филиалы и частные заведения.