МВД: В Курской области водителей не штрафуют автоматически с 8 августа

Штрафы водителям в Курской области, где введен режим КТО, не выносятся в автоматическом режиме с 8 августа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, все постановления о нарушениях, зафиксированных с 6 по 8 августа, прекращены.

При этом, в случае выявления грубых правонарушений, к которым в том числе относится вождение в состоянии опьянения, санкции будут применены в полном объеме, отметила Волк.

Ранее сообщалось, что камеры продолжают фиксировать нарушения скоростного режима во фронтовой зоне Курской области. Волонтерам, которые, рискуя жизнью, продолжают вывозить гражданских и помогать военным, начисляют штрафы, когда они на предельной скорости уходят от дронов.