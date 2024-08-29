Въезд в Курчатов ограничен, вокруг города расставят блокпосты

И.о. главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что для обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение ограничить въезд в Курчатов.

"Жители области, которые не имеют курчатовской прописки, но работают в городе, могут получить пропуск для въезда. Обращаю внимание, что при необходимости на обратной стороне пропуска можно будет указать номер личного или служебного автомобиля", - сообщил Смирнов в своем telegram-канале.

Для получения пропуска необходимо обратиться в администрации города Курчатова и Курчатовского района. Справочную информацию можно получить по номеру 122. В Курске пропуск оформляют в МФЦ по адресу ул. Энгельса, 154д.

"Разрешение на въезд в город также можно получить непосредственно на блокпостах. Там круглосуточно будут дежурить сотрудники администраций города и района", - написал Смирнов.