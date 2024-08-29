Власти Москвы запретили митинг в поддержку Дурова из-за сложной обстановки по ковиду

Власти Москвы отказались согласовать акции в поддержку Павла Дурова. Ранее заявку на проведение митингов 7 сентября у посольства Франции в России подали сразу два лица – Либертарианская партия России и экс-глава федерального штаба Бориса Надеждина.

В опубликованных письменных отказах мэрии указывается, что причина – тяжелая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

При этом, например, государственные СМИ сообщали, что 22 августа на концерте Шамана на Красной площади в честь Дня государственного флага были "тысячи зрителей".