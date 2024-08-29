В Белоруссии появится аналог YouTube

В Белоруссии будет запущен аналог YouTube. Детали запуска привел замглавы администрации президента Владимир Перцов.

"Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента. Если хотите, это достаточно слабый аналог, но такой первый шаг к созданию белорусского YouTube", - заявил Перцов.

По его мнению, белорусский зритель хочет смотреть (и не только белорусский) видео по запросу через персональный компьютер, мобильный телефон там, где ему это удобно, в то время, когда ему это удобно делать.

"Этот проект будет запущен 12 сентября", - цитирует Перцова БалТА.