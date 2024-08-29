В Екатеринбурге перестанут ходить сразу пять трамвайных маршрутов

Сразу пять трамвайных маршрутов Екатеринбурга временно прекратят движение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Трамваи не будут ходить два дня. Начиная с 00:00 7 сентября и до 5:00 9 сентября будет ограничено движение маршрутов №8, 12, 13, 15 и 23, следующих по улицам Гагарина, Малышева и Сыромолотова от остановки "УрФУ" до конечной "40 лет ВЛКСМ" в обоих направлениях.

Как пояснили в мэрии, это связано с проведением ремонта трамвайных путей на переезде по адресу Сиреневый бульвар, 2. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что в сентябре три автобусных маршрута Екатеринбурга на 10 дней изменят схемы движения.