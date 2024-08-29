ЦБ прогнозирует ключевую ставку до 22% на 2025 год

Ключевая ставка может достичь 20-22% в 2025 году, сообщается в докладе "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.", на прогноз обратили внимание "Ведомости".

Сейчас ключевая ставка составляет 18%.

Также регулятор прогнозирует, что инфляция ускорится до 15% из-за существенного сокращения предложения.

Также в прогнозе ЦБ говорится, что ВВП страны может вырасти в текущем году на 3,5-4%, но затем начнет замедлятся и придет к росту в 1,5-2,5% к 2027 году.