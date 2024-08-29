Минздрав: Вейпы могут вызывать болезнь EVALI, похожую на COVID-19

Минздрав России предупредил о новой болезни, которую провоцируют вейпы и электронные сигареты.

"EVALI — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что симптомы заболевания схожи с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако, в отличие от коронавирус, одним из первых симптомов EVALI считают нарушения пищеварительной системы человека.

В конце мая в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете вейпов в России. По словам авторов документа, несмотря на то, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, сохранение здоровья нации важнее. В правительство РФ сочли, что законопроект о полном запрете вейпов может способствовать росту нелегального оборота этой продукции.