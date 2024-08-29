"Транснефть – Сибирь" помогла создать детский спортивно-игровой комплекс в Тюменской области

"Транснефть – Сибирь" в рамках благотворительной деятельности оказала поддержку в создании спортивно-игрового комплекса "Вокзал будущего" для детей Ингаир Тобольского района Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть - Сибирь".

На приобретение и установку игрового комплекса компания направила около 3,3 млн рублей. Реализация благотворительного проекта позволила благоустроить зону общего пользования и построить новую детскую площадку с игровым оборудованием, которое будет способствовать физическому и эмоциональному развитию подрастающего поколения.

В комплекс входит 19 объектов для спортивных и развивающих занятий. Детская площадка разбита на несколько функциональных зон, в центре расположен многоуровневый объект – "Космическая станция". Спортивные тренажеры направлены на физическое развитие и поддержание у детей интереса к активным видам отдыха, формирование стремления к здоровому образу жизни. Также в комплекс входит оборудование, которое способствует активизации познавательной деятельности, в том числе, развитию творческого мышления.

"Идею, концепцию, наполнение мы обсуждали вместе с жителями и детьми поселка, и вот наша мечта сбылась. Комплекс получился яркий, многофункциональный: здесь есть зона для самых маленьких, для школьников, футбольное поле, тренировочная зона – каждому найдется занятие по душе. Наш поселок небольшой, здесь проживает около 200 человек, площадку ждали все с нетерпением", – рассказала глава Надцынского сельского поселения Юлия Тарханова.

В торжественном открытии приняли участие генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин, жители поселка Ингаир. В преддверии Дня знаний работники предприятия вручили детям подарки – школьные наборы. В ответ ребята подарили гостям благодарственные письма, оформленные своими руками.

"Компания сразу откликнулась на просьбу помочь с возведением детского спорткомплекса, и сегодня мы видим результат – это счастливые глаза детей. Мы выражаем благодарность компании "Транснефть" и "Транснефть – Сибирь" за оказанную помощь в создании спортивно-развивающего комплекса", – отметил Леонид Митрюшкин.

"Семья – это основа всей нашей жизни, основа благополучия и развития общества, а дети – наше будущее. Поэтому компания поддержала этот проект. Это вклад в наших детей, в наше будущее, что подтверждает неравнодушие, заботу и внимание к ним", – сказал Рустэм Исламов.

Нефтепроводное предприятие регулярно выделят благотворительные средства на развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы образовательных, культурных, медицинских учреждений в регионах присутствия. Также большое внимание уделяется населенным пунктам, расположенным в сельской местности.