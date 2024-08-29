В Тюменской области проходят всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге

В Тюменской области проходят всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Алгоритм действий при террористической угрозе отрабатывают работники образовательных организаций и сотрудники охраны. Отметим, учения организованы Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.

Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений

По данным Минпросвещения, учения проходят с 29 по 30 августа в школах и колледжах 88 регионов страны.

27 августа, в режиме ВКС состоялось совещание по вопросу проведения всероссийских учений. Его провели первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев и заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко.

Участники обсудили учебные вопросы, актуальность которых напрямую связана с обстановкой, сложившейся в отдельных субъектах Российской Федерации в связи со специальной военной операцией.