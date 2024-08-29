Дуров может попросить судью смягчить надзор

Основатель Telegram Павел Дуров может подать ходатайство о смягчении надзора.

"Павел Дуров может в любой момент обратиться к следственному судье с ходатайством о пересмотре его судебного надзора, начиная от отмены и заканчивая ослаблением. Он также может в порядке исключения и с вескими аргументами обратиться с просьбой разрешить ему совершить поездку за границу", - сказал РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж во время личной встречи. Бизнесмен тогда ответил отказом. Якобы тогда же основатель мессенджера обсуждал с президентом предоставление ему французского гражданства.

По информации СМИ, Дуров стал гражданином Франции в 2021 г. — по редкой процедуре, позволяющей правительству предоставить гражданство "франкоговорящему иностранцу, который своей выдающейся деятельностью вносит вклад в международное влияние Франции и улучшение ее внешних экономических отношений". При этом сейчас у французского МИДа появились претензии к процедуре получения гражданства основателем Telegram, пишет Le Monde. В ведомстве сочли невыполненными условия для выдачи паспорта "выдающемуся гражданину".