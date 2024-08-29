В Новой Москве ДТП с такси и автобусом: погиб один человек

В Новой Москве в ДТП с участием такси и рейсового пассажирского автобуса погиб человек.

Столкновение произошло в деревне Лукошкино. Водитель такси въехал в автобус, который останавливался на красный сигнал светофора. В госавтоинспекции Москвы сообщили, что в результате аварии погиб пассажир такси.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

Напомним, с 1 сентября таксисты обязаны будут иметь страховку ответственности перед пассажирами (ОСГОП), она будет стоить от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. руб. Отсутствие страховки станет поводом для штрафа и запрета для таксиста работать.