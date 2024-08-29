Обыски по делу Попова проводят по двум местам

Обыски идут по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова, задержанного по делу о мошенничестве.

"Проводятся обыски и следственные действия сразу по двум местам", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил сегодня. По данным следствия, он организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".

Попов был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ 17 июня. Как стало известно, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей.