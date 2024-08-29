Только 2 часа в день. Минздрав предупредил об опасности гаджетов для детей

Минздрав РФ опубликовал методические рекомендации по безопасному для здоровья детей и подростков использованию цифровых устройств, прежде всего смартфонов.

В них говорится, что большинство детей в России начинают постоянно использовать телефон при поступлении в школу. Практически у всех школьников он есть. Но фактически это миникомпьютер, что имеет влияние на здоровье детей. Это:

• ухудшения зрения, формирование компьютернозрительного синдрома;

• плече-локтевой синдром;

• боли в кистях, особенно правой руки;

• боли в спине;

• нарушение осанки;

• дефицит двигательной активности (гипокинезия);

• психологические нарушения:

• цифровая зависимость (аддикция);

• цифровой аутизм;

• клиповое мышление и "цифровое слабоумие".

Отмечается, что смартфон является открытым и неконтролируемым источником сверхвысокочастотного электромагнитного поля. При разговорах наиболее сильному воздействию подвергается головной мозг и органы зрения, слуха и равновесия. Еще в 2011 году ВОЗ отнесла электромагнитное излучение, исходящее от телефона, к группе потенциальных канцерогенов. Для детей это особенно опасно. Исследования фиксируют изменения в области мозга. Также наблюдается ухудшение состояние иммунной системы у младших школьников - повышение частоты простудных заболеваний в год, состояния нервной системы - головные боли и нарушение сна. Даже в возрастной группе 14–15 лет риск повышения частоты головных болей составил почти +80% при длительности разговора, равной всего 3 минутам.

Чтение с экрана, особенно смартфона, вызывает зрительное и умственное утомление, повышенное возбуждение зрительной коры, способствует развитию нарушений зрения. Дети хуже понимают и усваивают текст, прочитанный с экрана. Увеличение экранного времени вызывает ухудшение внимания, памяти, вербального интеллекта, сопровождается морфофункциональными изменениями в мозге, в частности снижением темпов его созревания.

В целом у детей формируется "клиповое сознание", которое возвращает к докнижным методам восприятия информации, когда человек получает не полноценный текстовый ответ, а изображения, видеоролики, схемы и т.д. Ученики уже не хотят углубляться в суть вопроса, а ждут емкую формулировку-слоган. "Клиповое мышление" является компенсаторной реакцией на воздействие больших объемов информации в гиперинформационном обществ, и оно мешает формированию полноценного понятийного мышления.

Минздрав дает конкретные рекомендации по использованию телефонов. Например, подносить его к уху только после установления контакта с абонентом, когда мощность излучения снижается. Ограничивать длительность разговоров по телефону (без использования громкой связи и наушников) до 2 минут разово, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. На ночь телефон нужно выключать или держать его на удаленном расстоянии от головы, а при ношении днем держать его подальше от тела и органов, насыщенных жировой тканью (грудные железы, половые железы), желательно в сумке или портфеле.

Минздрав напоминает, что суммарная ежедневная продолжительность работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать 2,5 часа даже для старшеклассников, а для более младших возрастов и того меньше.

При этом в среднем российский ребенок проводит перед гаджетом 4 часа в день, а треть - более пяти часов.