Суд арестовал москвича, выбросившего с 16 этажа жену и ребенка

В Москве суд на два месяца арестовал 39-летнего мужчину, который выбросил с балкона 16-го этажа жену и годовалого ребенка. Оба погибли.

Москвичу предъявлено обвинение по п. "а, б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что рядом с телами погибших под окнами квартиры было найдено много мебели и вещей – мужчина выбрасывал все, что было в доме. А когда в квартиру смогли проникнуть силовики, предполагаемый убийца был без сознания. СМИ сообщали, что его госпитализировали без сознания, но уже вечером того же дня он пришел в себя, ему назначили психиатрическое обследование. При этом следов наркотиков и алкоголя в крови не обнаружили.

По неподтвержденным данным, у мужчины диагностирована шизофрения. Ряд Telegram-каналов писал, что перед трагедией он слышал голоса.