Глава СВР: Россия будет в авангарде технического прогресса

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался о том, какое место будет занимать Россия в системе технологического прогресса.

По его мнению, РФ "будет находиться в авангарде технического прогресса, останется неуязвимой для диктата и любых угроз". Он уточнил, что сегодня любые попытки потенциального агрессора нанести ущерб суверенитету и поступательному развитию России неизменно пересекаются.

Для этого в стране есть самые современные высокотехнологичные средства сдерживания, уникальные специалисты – ученые, инженеры, конструкторы, пишет РИА Новости.