"Путинская пересдача" ЕГЭ помогла почти 2 тысячам свердловских выпускников

В Свердловской области в этом году в полтора раза выросло число стобалльников, причем максимальный рост по этому показателю наблюдается в небольших муниципалитетах. В 2022-м году в регионе было 109 стобалльников, в 2023-м – 145, в этом – 219.

Благодаря возможности пересдачи одного экзамена ЕГЭ ("путинская пересдача") почти 2 тыс. выпускников улучшили свои результаты, сообщил министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов на региональном педагогическом совещании.

Министр добавил, что Средний Урал вошел в топ-10 регионов страны по числу участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (36 человек).