29 Августа 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области с 2025 года вырастет минимальный размер взноса на капремонт

С 1 января 2025 года в Свердловской области увеличится минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, решение об этом было принято на заседании регионального правительства сегодня, 29 августа. Минимальный размер взноса на капремонт увеличится на 3 рубля: с 14 рублей 81 копеек до 17 рублей 48 копеек за квадратный метр общей площади квартиры.

"Рост ставки платы за капитальный ремонт обусловлен повышением стоимости строительных материалов, которые произошли за последние два года. На 2025 год размер платы за капремонт пересчитан с учетом динамики роста цен на эти виды товаров", - пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его данным, на сегодняшний день объем выполнения плана по капремонту в регионе составляет 74%. В 2025 году на Среднем Урале за счет средств фонда капитального ремонта планируется отремонтировать 923 дома.

Ранее сообщалось, что свердловчане задолжали за капремонт больше 4 млрд рублей.

Теги: капремонт, взнос, размер, ставка


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