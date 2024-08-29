Единые учебники будут стоить 209 рублей – Минпросвещения

Единый учебник по обществознанию в твердом переплете будет стоить 209 руб., сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на педагогическом совещании Свердловской области. "Это значительно дешевле, чем коммерческие учебники. Мы будем делать все, чтобы снижать стоимость учебников", - сообщил Кравцов.

Примечательно, что стоимость учебника снизилась после того, как ФАС возбудила дело на издательство "Просвещение", которое в монопольном порядке печатает утвержденное министерством пособие. Изначально заявлялась стоимость в 900 руб. Только на предстоящий учебный год регионы могут закупить до 1,3 млн учебников.

Кравцов сообщил, что готовится единый учебник по истории для 5-9 классов и единый учебник по обществознанию для 9 классов.