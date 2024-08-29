Тюменские бойцы учатся сбивать дроны не только на открытой местности, но и в окопах

Тюменские бойцы учатся сбивать дроны не только на открытой местности, но и в окопах, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На полигоне в зоне проведения специальной военной операции бойцы и инструкторы используют каждую минуту для обучения. На подготовку и отработку навыков дается несколько дней. От того, как быстро военнослужащие научатся сбивать дроны из ружья 12-го калибра, зависит, без преувеличения, жизнь личного состава.

"Работаем, навыки оттачиваем. Патроны есть, ружья есть, все заряжены. Сейчас поражаем тарелочки, на днях приступим к поражению беспилотных летательных аппаратов. Губернатору Тюменской области большое спасибо!" - отметил командир подразделения с позывным "Кубань".

Во время занятий прозвучала воздушная тревога - рядом с полигоном объявлена ракетная опасность. Бойцы и инструкторы оперативно укрылись в окопах и продолжили занятие уже в укрытии.

Как рассказал специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко, программа обучения интенсивная, она разработана с учетом специфики местности в разное время суток.

Напомним, ранее тюменские бойцы попросили властей Тюменской области помочь с подготовкой стрелков-истребителей беспилотных летательных аппаратов.