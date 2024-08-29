В Екатеринбурге действует более 800 станций сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!"

За последний год крупнейший сервис аренды пауэрбанков “Бери заряд!” установил более 400 зарядных станций в Екатеринбурге. Сейчас у сервиса более 800 точек для аренды пауэрбанков по всему городу.

Как сообщает пресс-служба компании, показатели сервиса в 2024 году выросли в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Так, в августе 2023 года общее количество станций в Екатеринбурге не превышало и 400 точек.

Кроме того, по данным сервиса за год в Екатеринбурге заметно выросло количество аренд сервиса — на 91% и превысило отметку в 30 000.

Отметим, что “Бери заряд!” появился в Екатеринбурге в 2019 году. Теперь у жителей города есть возможность взять в аренду пауэрбанки и зарядить устройство практически в любой точке города. Всё что нужно — это скачать приложение, найти станцию на карте города, отсканировать QR-код автомата и взять устройство.

Станции в Екатеринбурге установлены по всему городу: пользователи могут найти их в кафе, ресторанах, общественных местах и гостиницах.

Общее количество станций в РФ и странах СНГ сейчас превышает 29 000, а количество пользователей достигает 5 миллионов.