Песков: Есть ли у Дурова гражданство Франции — не наше дело

Основатель Telegram Павел Дуров все еще является гражданином России, о том, сколько у него всего гражданств, Кремлю неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем. Это не наше дело", - цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что Москва считает Дурова гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему содействие.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж во время личной встречи. Бизнесмен тогда ответил отказом. Якобы тогда же основатель мессенджера обсуждал с президентом предоставление ему французского гражданства.

По информации СМИ, Дуров стал гражданином Франции в 2021 году — по редкой процедуре, позволяющей правительству предоставить гражданство "франкоговорящему иностранцу, который своей выдающейся деятельностью вносит вклад в международное влияние Франции и улучшение ее внешних экономических отношений". При этом сейчас у французского МИДа появились претензии к процедуре получения гражданства основателем Telegram, пишет Le Monde. В ведомстве сочли невыполненными условия для выдачи паспорта "выдающемуся гражданину".